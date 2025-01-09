Kahramanmaraş\'ta Uçurumdan Düşen İçin Arama Kurtarma

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaklaşık 400 metrelik uçurumdan yuvarlanan şahsı bulmak için ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Arama kurtarma çalışmasına jandarma helikopteri de eşlik etti.

Olay, Andırın ilçesine bağlı Sumaklı Mahallesi Bereket dağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişinin, yaklaşık 400 metrelik uçurumdan yuvarlandığını görenler durumu AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle helikopterde gönderildi. Jandarma helikopterinin de destek verdiği arama kurtarma çalışmasında şu ana kadar bir sonuç alınamadığı öğrenildi. Arama kurtarma çalışmasının bölgede sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ