Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu operasyonları düzenledi. Operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 19 yıl 28 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C. ile 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E. A. yakalandı.
Yakalanan 2 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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