Kahta\'da Elektrik Hattı Paniğe Neden Oldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kopan elektrik hattı paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe merkezinde bir elektrik hattı koptu. Kapan elektrik hattı kıvılcımlar saçarak yandı. Paniğe neden olan hat için durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda elektrik akımı kesilerek alevlere müdahale edildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda hatta hasar meydana geldi. - ADIYAMAN