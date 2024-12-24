Kahta'da Genç Kadın Silahla Ölü Bulundu - Son Dakika
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Kahta'da Genç Kadın Silahla Ölü Bulundu

Kahta\'da Genç Kadın Silahla Ölü Bulundu

25 yaşındaki Esra Ağar, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde vurulmuş halde bulundu. İntihar şüphesi var.

24.12.2024 15:35
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 25 yaşındaki bir kadın, silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İntihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Kahta ilçesine bağlı Bağbaşı (Pleş) köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esra Ağar (25) köydeki evlerinde bulunan odasında silahla vurulmuş halde bulundu. Genç kadını, odada hareketsiz ve kanlar içerisinde fark edilen ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Esra Ağar, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağar, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahta'da Genç Kadın Silahla Ölü Bulundu - Son Dakika

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