Kahta\'da İş Yerinde Yangın

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir iş yerinin çatısında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinin Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin çatı kısmında yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN