Kahta\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan yangın köye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kahta'nın Habipler Köyü'nde bir vatandaşın anız tarlasını yakması sonucu kontrolden çıkan yangın, köyü tehdit edecek boyutlara ulaştı. Çok sayıda tarla ve bahçenin zarar gördüğü yangına, Kahta itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın haberini alan Kahta Kaymakamı Muhammed Usame Soysal, olay yerine giderek incelemelerde bulundu ve yangının seyri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Saatler süren çalışmalar sonucunda yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bir çok meyve ağacı zarar gördü.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN