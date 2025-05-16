Kale Direği Düşen Çocuk Mücadele Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kale Direği Düşen Çocuk Mücadele Ediyor

Sakarya'da başına kale direği düşen 13 yaşındaki çocuk, çift görme hastalığı ile savaşıyor.

16.05.2025 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İhmalkarlık 13 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı

Kafasına kale direği düşen çocuk diplopi (çift görme) hastalığıyla mücadele ediyor

Aile, ihmalkarlığa sebep olanlara karşı dava açmaya hazırlanıyor

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynarken başına sabitlenmeyen kale direği düşen 13 yaşındaki çocuk, iki kez geçirdiği ameliyat sonrasında çift görme (diplopi) problemi yaşamaya başladı. Yaşanan olay sonrasında adeta hayatı kararın çocuğun ailesi, kazanın yaşandığı sahadaki ihmalkarlığa sebep olanlara karşı dava açmaya hazırlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, 5 Nisan Cumartesi günü Darıçayırı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bayram tatilinin son günü ailecek gittikleri mezarlıkta annesinden izin alarak mahalledeki Karasu İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü himayesindeki halı sahaya giden 13 yaşındaki Mahmut Tunahan Güngör'ün kafasına paslanmış ve bir parçası eksik olan kale direği düştü. Baygınlık geçiren çocuk, ilk olarak ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, sonrasında ise Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde bulunan Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada gözlerinden iki kez ameliyat olan Mahmut Tunahan'da çift görme (diplopi) problemi ortaya çıktı. Evde tedavisine devam edilen Tunahan'a ailesi göz kaslarını çalıştırmak için egzersiz yaptırıyor. Yaşanan olay sonrasında adeta hayatı kararın çocuğun ailesi ise kazanın yaşandığı sahadaki ihmalkarlığa sebep olanlara karşı dava açmaya hazırlanıyor.

"Plastik cerrahi tarafından müdahale edilmesi gerektiği söylendi"

Anne Zerrin Güngör, "Top sahasında arkadaşlarıyla oynarken destek ayağı olmayan kale direği oğlumun kafasına düştü. Haberi aldığımızda hemen oğlumun yanına gittim ve yerde yatıyordu. Ambulansla ilk önce Karasu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin kanaması şüphesiyle de Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkikler neticesindeki gözaltında orbita kırıkları tespit edildi ve plastik cerrahi tarafından müdahale edilmesi gerektiği söylendi. Bize en yakın hastaneye sevk ettiler. Çocuğum ameliyata alındı ve gözü açılınca gözünü sağa, sola çeviremiyordu, yukarı aşağı bakarken de çift görüyordu. Tekrar MR ve tomografi işlemleri sonrasında ikinci bir ameliyat oldu. Bu ameliyat sonrasında sağa ve sola bakış açısı düzeldi ama yukarı, aşağı bakarken çift görmeye devam etti. Doktora gittiğimizde bu durumun kalıcı olabileceği söylendi" dedi.

"Kendilerinden şikayetçi olmamamızı söylediler"

Oğlu ameliyattayken muhtarı aradığını söyleyen Güngör, "Darıçayırı mahalle muhtarını aradım ve yaşananları anlattım. Muhtar bana, yoğun olduğunu ve haberinin olmadığını söyledi. Bende ihmalkarlığı olan herkesten şikayetçi olacağımı söyledim. Daha sonrasında muhtarda Karasu İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nü arayarak haber vermiş. Olay yerinde incelemeler yapılmış ve sonrasında müdür evimize gelip geçmiş olsun dileklerini iletti, kendilerinden şikayetçi olmamamızı, maddi ve manevi olarak her türlü desteğe hazır bulunduklarını, şikayetçi olmamız durumunda kendilerinin de mağdur olacağını söylediler" diye konuştu.

"Bu ihmalkarlıklar nereye kadar sürecek, kaç çocuğun canı yanacak"

Oğlunun geleceği için endişe duyan anne Güngör, "Oğlumun şu anki sağlık durumu değişti. Kendisine özgüveni yok, eskisi gibi sosyal aktivitelere katılamıyor. Ailecek korkuyoruz başına bir şey gelecek, gözünden kaynaklı bir sorun yaşayacak diye. Yukarı, aşağı bakamıyor. Bu çocuk bisiklet sürecek, aşağı veya yukarı bakması gerekecek ve çift görecek. Bu kaza döneminde yaklaşık 1,5 ay derslerden geri kaldı, 8. sınıf öğrencisi ve LGS'ye hazırlanıyordu, derslerden geri kaldığı için verim alamayacak. Farklı bir bölüm okuması gerekecek, bu da oğlumun hayati yönünü değiştirecek. Önce çocuğum mağdur oldu, sonra da biz. Ben çalışıyordum ve oğlum kaza geçirince işten çıkmak zorunda kaldım çünkü evde bakıma ihtiyacı vardı. Biz tüm delillerimizi, raporlarımızı hazırladık ve avukatlarla görüşme aşamasındayız, ilk fırsatta şikayetçi olup dava açacağız. Bu ihmalkarlıklar nereye kadar sürecek, kaç çocuğun canı yanacak veya kaç ailenin gözü yaşlı kalacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Sakarya, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kale Direği Düşen Çocuk Mücadele Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi
Yemen’den atılan füze Tel Aviv’i karıştırdı Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı Yemen'den atılan füze Tel Aviv'i karıştırdı! Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı
Beşiktaş’tan Romulo transferine dair açıklama Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama
Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi
Cengiz Ünder, MLS’te fırtına gibi Haftanın takımına seçildi Cengiz Ünder, MLS'te fırtına gibi! Haftanın takımına seçildi
Bursa Büyükşehir Meclisi’nde gerginlik Üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü Bursa Büyükşehir Meclisi'nde gerginlik! Üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü
Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig’e çıkmanın 2 maç uzağında Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig'e çıkmanın 2 maç uzağında
Netanyahu Trump’a karşı harekete geçiyor Özel ekip için hazırlıklara başladı Netanyahu Trump'a karşı harekete geçiyor! Özel ekip için hazırlıklara başladı
Olaylı maçta yok yok La Liga’da şampiyon Barcelona Olaylı maçta yok yok! La Liga'da şampiyon Barcelona
Bursa’da alacak verecek kavgası kanlı bitti 2 kişi yaralandı Bursa'da alacak verecek kavgası kanlı bitti! 2 kişi yaralandı
Ankara’da Sakarya Meydan Muharebesi’nden kalma el bombası bulundu Ankara'da Sakarya Meydan Muharebesi'nden kalma el bombası bulundu

19:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
17:25
Tiran’da dikkat çeken anlar Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
16:33
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı
16:32
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
08:29
İş insanı Kemal Şahin’in tutuklandığı ortaya çıktı Herkesten saklamış
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
08:26
Ebru Yaşar’dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
Ebru Yaşar'dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
08:19
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
08:11
Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu
Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu
08:05
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada Lise kısalabilir
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir
07:44
Trump: Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum
Trump: Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum
03:06
İsrail, Trump’ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü
İsrail, Trump'ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü
01:38
Adalet Bakanlığı’nda yeni dönem
Adalet Bakanlığı'nda yeni dönem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 20:05:03. #7.13#
SON DAKİKA: Kale Direği Düşen Çocuk Mücadele Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.