Kaleiçi'nde İntihar Teşebbüsü ve Düşen Levha - Son Dakika
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Kaleiçi'nde İntihar Teşebbüsü ve Düşen Levha

Kaleiçi\'nde İntihar Teşebbüsü ve Düşen Levha

Antalya'da asansördeki intihar teşebbüsü sırasında düşen demir levha, turistleri korkuttu.

13.03.2025 14:54
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Antalya'da Kaleiçi Yat Limanı'na inen asansörün seyir terasındaki bir kişinin intihara teşebbüs ettiği sırada, bastığı alandaki 5 metre uzunluğundaki demir levhalardan birisi 30 metre yükseklikten düştü. Levha asansör sırası bekleyen turistlerin hemen yakınına düşerken, mermer zemin de delindi. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, bölgedeki esnaf ve vatandaşlar, asansörün seyir terasında önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Olay, 8 Mart Cumartesi günü öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı yakınında yer alan ve Kaleiçi Yat Limanı'na inişin yapıldığı asansörde yaşandı. Asansörün seyir terasından aşağı sarkan kişiyi polis ekipleri ikna etmeye çalıştı. Bu sırada terasta yer alan demir levha yaklaşık 30 metrelik yükseklikten düştü. 5 metre uzunluğundaki levha, önce ağaca çarpıp yön değiştirdi, ardından bir işletmenin bahçesindeki mermer zemini deldi. Teşebbüs eden kişi polis ekipleri tarafından ikna edilirken, asansör sırası bekleyen turistler ise hemen yakınlarına düşen demir parçasını görünce hayatlarının şokunu yaşadı.

Turistlerin kıl payı kurtulduğu anlar kamerada

Öte yandan demirin düştüğü sırada ağaca verdiği zarar ve çıkardığı sesle turistlerin korku dolu anlar yaşadığı görüntüler, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çocukların da yer aldığı yaklaşık 15 kişilik turist bir gurup, düşen demir sonrası bulundukları yerden uzaklaşması da görüntülere yansıdı.

Vatandaş ve esnaflar tedirgin

Bölgedeki işletme sahiplerinden Levent Türkdoğan, "5-6 metre boyunca 100-150 ağırlığında bir levha düştü. Büyük bir faciadan dönüldü. Burada bir personelin yakınına düştü, verilmiş sadakası varmış, ucuz yırttı. İnsanlara gelse ortadan ikiye böler. Burayı bir önlem alınması gerekiyor" dedi.

Bölgedeki vatandaşlardan Erkan Küçük de, asansörde bakım ve önlem yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Diğer demirlerin düşmeyeceğinin hiçbir garantisi yok. Burası sürekli yoğun oluyor. Burada her milletten insan var" dedi.

"Yazın 10 bin kişi bu asansörü kullanıyor"

Rüya Kürümoğlu da, "Yazın özellikle 8-10 bin kişi buradaki asansöre biniyor ve iniyorlar. ya onlar burada toplanırken olsaydı" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

antalya, turist, Son Dakika

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