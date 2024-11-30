Kamyonet Seyir Halinde Yandı

Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı
ÇORUM - Çorum'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı.
Olay, Merkez ilçe Çatak ve Paşa köyleri arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki kamyonette aniden yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın kamyoneti sararken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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