Kandıra\'da 2 Genç Boğuldu

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Denizde kaybolan 2 genç boğuldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize girerek gözden kaybolan 2 genç, sahil güvenlik ekipleri tarafından ölü olarak denizden çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, Cebeci mahallesi plajında denize giren Gökdeniz Açıkdeniz ve Mücahit Açıkdeniz denizde gözden kayboldu. Ekiplere durumun bildirilmesi üzerine 2 genç için sahil güvenlik ekipleri denizde arama yaptı. Yaklaşık 1 saat sonra 2 gencin cansız bedeni denizden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince Gökdeniz Açıkdeniz ve Mücahit Açıkdeniz'in cansız bedeni Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.