Kandıra'da Denizde Boğulma Olayı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Babalı Mahallesi Tuzağzı mevkisinde denize girdikten sonra çırpınmaya başlayan Murat Ş. (38) gözden kayboldu. Cankurtaran ekipleri tarafından sudan çıkarılan ve ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Ş., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - KOCAELİ