Kapaklı\'da Hırsız Suçüstü Yakalandı

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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde hırsızlık gerçekleştiren bir şahıs, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Daha önce de hırsızlık yaptığını ifade eden şahıs, çaldığı malzemeleri polise teslim etti.

Kapaklı ilçesinde bulunan bir iş yerinden hırsızlık yapan M.Y., polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 127 lira madeni para ele geçirildi. Ayrıca iş yeri sorumlusu A.A.Ç., daha önce de iş yerinde hırsızlık yaşandığını ve 230 bin lira zararı olduğunu ifade etti.

Çaldıklarını teslim etti

Polis ekiplerine daha önce de aynı iş yerinde gelerek hırsızlık yaptığını söyleyen M.Y., evinde bulunan 47 adet duvar seramik kaplaması ve 40 adet tıraş makinesini polislere teslim etti.

Olay ile ilgili işlem başlatan polis ekipleri, M.Y. isimli hırsızı gözaltına aldı. - TEKİRDAĞ