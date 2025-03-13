Kapaklı'da Silahlı Saldırı: Fail Yakalandı

Kapaklı'daki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Silahlı saldırının faili yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde araç içerisinde bulunan bir vatandaşı silahla vurarak yaralayan motosikletli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan, silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Kapaklı ilçesinde Yıldızkent Mahallesi Gazi Osman Paşa Mahallesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde Motosiklet sürücüsü A.E., otomobil sürücüsü D.B.'yi 6-7 el ateş ederek yaraladı. Yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, motosiklet sürücüsü ise kaçtı. Kaçan şahsı arama çalışması başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.E.'yi suç aletiyle birlikte Kapaklı- Çerkezköy istikametinde yakaladı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.