Kapıkule'de 40 Cep Telefonu Kaçakçılığı

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Beline sardığı cep telefonlarıyla Kapıkule'de yakalandı

EDİRNE - Edirne'de bir şahıs, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaparken beline sarılmış 40 adet cep telefonu ile yakalandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan bir şahsın beline sarılı özel olarak hazırlanmış korse içerisinde 40 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.