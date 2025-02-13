Kapıkule'de Kaçak Cep Telefonu Operasyonu - Son Dakika
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Kapıkule'de Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

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Edirne Kapıkule'de tırda yapılan operasyonda 850 cep telefonu ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

13.02.2025 14:23
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Kapıkule'de kaçakçılık operasyonundan milyonlarca lira değerinde cep telefonu ele geçirildi

EDİRNE - Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda milyonlarca lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Sahası'nda başarılı bir operasyona daha imza attı. Devleti zarara uğratmaya çalışan kaçakçılara göz açtırmayan ekipler, Ticaret Bakanlığı kullanımındaki programlar aracılığıyla yapılan risk analizleri sonucu takibe alınan bir tırda arama gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde, tırın dorse kısmına özel olarak oluşturulan ve "havuz dorse" olarak tabir edilen özel bir düzenekte milyonlarca lira değerinde 850 adet cep telefonu ve 755 adet cep telefonu kılıfı ele geçirildi. Ayrıca, kaçak eşya taşımakta kullanılan tır aracına da el konuldu.

Operasyon çerçevesinde bir kişi gözaltına alınarak, hakkında soruşturma işlemi başlatıldı.

Gümrük muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadelede çalışmalarının kararlı bir şekilde devam edileceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kapıkule'de Kaçak Cep Telefonu Operasyonu - Son Dakika

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