Edirne\'de 95 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirdiği ortak operasyonda tahmini piyasa değeri 95 Milyon TL olan yaklaşık 220 kilogram ağırlığında esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında bir araca yönelik olarak Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile müştereken gerçekleştirilen operasyon neticesinde tahmini piyasa değeri 95 Milyon TL olan yaklaşık 220 kilogram ağırlığında esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. - ANKARA