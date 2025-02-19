Kar yağışı nedeniyle mahsur kaldıkları yolda halay çektiler

3.Sayfa

Herkes cuma gününe işaret ediyor! İstanbul Havalimanı\'ndan sefer karar

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, kapanan yolda bekleyen vatandaşlar soğuk havaya rağmen moralini yüksek tuttu.

KAPANAN YOLDA HALAY ÇEKTİLER

Kendi müzikleri eşliğinde halay çeken grup, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

YOLUN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yetkililer, yolun açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Yetkililer, yolun açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.