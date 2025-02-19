Kar yağışı nedeniyle mahsur kaldıkları yolda halay çektiler - Son Dakika
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Kar yağışı nedeniyle mahsur kaldıkları yolda halay çektiler

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Ankara'dan Polatlı'ya seyahat eden vatandaşlar, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda eğlenceli bir çözüm buldu. Yolda mahsur kalan yolcular, araçlarından inerek halay çekti.

19.02.2025 21:56
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, kapanan yolda bekleyen vatandaşlar soğuk havaya rağmen moralini yüksek tuttu.

KAPANAN YOLDA HALAY ÇEKTİLER

Kendi müzikleri eşliğinde halay çeken grup, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

YOLUN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yetkililer, yolun açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Yetkililer, yolun açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kar yağışı nedeniyle mahsur kaldıkları yolda halay çektiler
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kar yağışı nedeniyle mahsur kaldıkları yolda halay çektiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Muhammed null:
    Hep sitres hep sitres birakin az da olsa.insanlarin yuzu gulsun. 31 0 Yanıtla
  • aragorn:
    MK BU SAÇMALIKTA BİZE HAS BİR DURUM ANALARINI ÖPSELER HALAY ÇEKECEKLER 0 7 Yanıtla
  • Ahmet null:
    neden sesiniz çıkmıyor hani kar küreme aracı nerde.belediyeler nerde mansur uyuma vatandaşa sahip çık 5 2 Yanıtla
  • vahap bay:
    Tutuklamalara kar engeli olmalı. Hayret bu sefer yakalama kararı çıkarılmadı dünya değişiyor demek ki.... Yeni Dünyada Müziğin ve eğlencenin evrensel olduğu yarınlarla birlikte olma dileğiyle 2 0 Yanıtla
  • Nazife:
    yillar sonra ilk kez kar yağdı tadini çıkarın iyi eğlenceler ?????? 0 0 Yanıtla
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