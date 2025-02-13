Kar Yerine Mahsur Kaldı, Jandarma Kurtardı

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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaş jandarma ekiplerince kurtarıldı.

İlçedeki Mirgan Yaylası'nda mermer ocağında bekçi olarak çalışan Ercan Demir, ekmek almak için iş yerinden ayrıldı. Demir, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Demir'in haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri yönlendirildi. Demir, ekiplerin kendisine ulaşmasıyla mahsur kaldığı bölgeden alındı. Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR