Kara para aklayan çeteye darbe: 2 milyon 336 bin dolar ele geçirildi - Son Dakika
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Kara para aklayan çeteye darbe: 2 milyon 336 bin dolar ele geçirildi

"Hawala" yöntemi ile kara para aklayan çeteye jandarmadan şok baskın. Gaziantep Jandarma, "Havala" yöntemi ile kara para aklayan çeteye baskın yaptı. Baskında 3 milyon 336 bin 773 dolar, külçe altın ve çok sayıda para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

14.08.2024 20:55
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Kara para aklayan çeteye darbe: 2 milyon 336 bin dolar ele geçirildi

"Hawala" yöntemi ile kara para aklayan çeteye jandarmadan şok baskın

GAZİANTEP - Gaziantep Jandarma, "Havala" yöntemi ile kara para aklayan çeteye baskın yaptı. Baskında 3 milyon 336 bin 773 dolar, külçe altın ve çok sayıda para ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Şehitkamil ilçesinde danışmanlık hizmeti adı altında faaliyet gösteren bir işyerinde yüksek miktarda döviz ve altın bulundurulduğu bilgisi alan ekipler, titiz planlama, teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda yasadışı ve kayıtdışı para transferi yöntemi olan "HAWALA" sistemi kullanarak haksız kazanç elde eden isimli 6 şüpheli şahsa operasyon yaptı. Yapılan operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Diğer yandan 2 ayrı işyerinde, şüphelilerin üstünde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 2 milyon 336 bin 773 ABD Doları, 6 bin 30 Euro, 9 bin 870 Türk Lirası, 31 bin 256 Suudi Arabistan Riyalı, 1 kilogram külçe altın ve 348 gram hurda altın ele geçirildi ve işyeri kamera kayıtları, 1 ajanda, 1 para sayma makinesi ile 6 adet cep telefonuna el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Jandarma, 3-sayfa, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kara para aklayan çeteye darbe: 2 milyon 336 bin dolar ele geçirildi - Son Dakika

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