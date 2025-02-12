Kara Saplanan Ambulans Kurtarıldı - Son Dakika
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Kara Saplanan Ambulans Kurtarıldı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde hasta almaya giden ambulans, kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri durumu fark ederek ambulansı kurtardı ve hastaya ulaştı.

12.02.2025 21:39
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Hasta almaya giderken kara saplanan ambulansı ekipler kurtardı

MALATYA - Malatya'nın Arapgir ilçesinde hasta almaya giderken kara saplanarak yolda mahsur kalan ambulans, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kar yağışının etkili olduğu Arapgir ilçesi Çiğnir Mahallesi'nde 85 yaşındaki tansiyon hastası Esma Aydın'a müdahalede bulmak üzere yola çıkan sağlık ekipleri Yumrutaş mezrasında ambulansın kara saplanması sonucu mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri sevk edilirken, yoldan çıkarak kara sağlanan ambulans ekiplerin yardımı ile kurtarıldı. Kar yağışının devam ettiği bölgede zaman kaybetmeden Esma Aydın'a ulaşan ekipler yaşlı kadını Arapgir Ali Özge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Arapgir, Malatya, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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