Karabük'te 62 Kişi Yakalandı

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Karabük'te çeşitli suçlardan hakkında arama kararı olan 62 kişi yakalanırken, bunlardan 36 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Genel Bilgi Toplama Büro Amirliği (GBT) ekipleri tarafından il genelinde 1-30 Aralık tarihleri arasında yürütülen saha çalışmalarında haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 62 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 26'sı işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 0-1 yıl arası aranması olan 12 şahıs, 1-3 yıl arası araması olan 10 şahıs, 3-5 yıl arası aranması olan 5 şahıs, 5-10 yıl arası aranması olan 7 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranması olan 2 şahıs olmak üzere toplam 36 şahıs tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARABÜK