Karabük'te Amatör Lig Maçlarında Arbede

Amatör ligi müsabakalarında arbedeler yaşandı

KARABÜK - Karabük'te oynanan amatör lig maçlarında yaşanan arbedeler cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Karabük Metin Güney 1. Amatör Lig Play-off çeyrek final müsabakasında Eskipazar Belediyespor, Rüzgarlı FK. ile karşı karşıya geldi.

Safranbolu Stadyumunda oynanan karşılaşmada Eskipazar Belediyespor rakibini penaltı atışları ile eleyerek adını bir üst tura yazdırdı.

Maç sonunda iddiaya göre Eskipazar Belediyesporlu bir taraftar polise hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmak istenirken ortalık karıştı. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Onur Sahasında oynanan Yeşil Yenicespor ile Yortanspor karşılaşmasında da iki takımın oyuncuları birbirine girdi. Teknik ekiplerin araya girmesi sonrası oyun kaldığı yerden devam etti.