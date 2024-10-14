Karabük'te Amatör Maçta Saha Karıştı

Karabük'te amatör lig maçında bitiş düdüğüyle saha karıştı
KARABÜK - Bölgesel Amatör Lig 5.Grup ikinci hafta karşılaşmasında ASD Yapı Eflanispor ile Sinopspor arasında oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte saha karıştı.
Bölgesel Amatör Lig Bölgesel Amatör Lig'inde mücadele eden ASD Yapı Eflanispor, Safranbolu İlçe Stadyumu'nda Sinopspor'u ağırladı. Kıran kırana geçen karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Eflanispor'un yedek kalecisi olduğu öğrenilen Adem Demirtaş'ın arkadan yumruk salladığı Sinopsporlu oyuncu yerde kaldı. Rakip takımın futbolcularının da Demirtaş'a tepki göstermesi üzerine saha karıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken güvenlik güçlerinin araya girmesiyle gerginlik sona erdirildi.
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