Karabük'te Azot Tankeri Devrildi

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Seyir halindeki Azot tankeri devrildi

KARABÜK - Karabük'te seyir halindeki azot yüklü tanker yoldan çıkarak devrildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Karabük - Yenice Karayolu Yeşilköy mevkiinde meydana geldi. Yenice istikametini seyir halindeki azot yüklü 31 AOH 499 plakalı tır Yeşilköy mevkiinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan şarampole devrildi. Kaza sonrası yol tek taraflı kontrollü olarak trafiğe kapanırken, geçişler kontrollü olarak sağlanıyor.