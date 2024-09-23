Karabük\'te Bıçaklı Kavga

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Karabük'te iki grup arasındaki kavga cep telefonuyla görüntülendi

KARABÜK - Karabük'te, 2 grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar kavgaya tutuştu. Bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgayı çevredekiler sonlandırdı. Kavgada yaralanan bir kişi hastanede tedaviye alındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.