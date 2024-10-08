Karabük'te minibüse çarpan bisikletteki yolcu hafif şekilde yaralandı.
Kaza 100. Yıl Mahallesi 1008. Nolu Caddede meydana geldi
M.K.D. (14) idaresindeki elektrikli bisikletle seyir halindeyken B.T. idaresindeki 78 S 6030 plakalı minibüse çarptı.
Kazada bisiklette bulunan K.A.(15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te Bisiklet-Minibüs Kazası - Son Dakika
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