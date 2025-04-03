Karabük'te Feci Kaza: 3 Ölü

Karabük'te aynı aileden 3 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

KARABÜK - Karabük'te otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nden gelerek kavşaktan dönüş yapmak isteyen Aziz Uuışık idaresindeki 34 GRU 327 plakalı otomobile, Karabük istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Seyit Hamza Y. idaresindeki 61 ACT 699 plakalı tır çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil refüje savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Esra (45), Berfin ve Kübra Uluışık'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken ağır yaralanan Aziz ve Feride Uluışık ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybedenlerin cenazeleri cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.