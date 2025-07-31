Karabük\'te Hatalı Sollamaya Ceza

Karabük-Yenice kara yolunda trafik kurallarını hiçe sayarak hatalı sollama yapan bir sürücüye, 4 bin 334 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametine seyir halinde olan bir otomobil, önündeki uzun araçlara rağmen hatalı sollamaya çıktı. Bu sırada karşı yönden gelen araçla çarpışmaktan son anda kurtuldu. Güvenlik kameralarından hatalı sollama yaptığı tespit edilen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 4 bin 334 lira ceza kesildi. - KARABÜK