Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Karabük\'te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Karabük'te Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen kazada, T.K. yönetimindeki bir otomobil, C.D. yönetimindeki başka bir araçla çarpıştı. Kazada, çarpışmanın etkisiyle sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

19.02.2024 23:06  Güncelleme: 23:08
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Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

KARABÜK - Karabük'te kavşaktan dönüş yapan otomobile başka bir aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. T.K. sevk ve idaresindeki 78 AAD 720 plakalı otomobil Eskipazar istikametine seyir halindeyken kavşaktan dönüş yapmakta olan C.D. sevk ve idaresindeki 78 AAZ 617 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 78 AAZ 617 plakalı otomobilin sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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