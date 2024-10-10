Karabük'te İş Kazası: 1 Yaralı

Karabük'te iş kazası: 1 yaralı
KARABÜK - Karabük'te bir haddehane de meydana gelen iş kazasında başından yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Üniversite Mahallesi'nde demir ve çelik madeninin eritildiği fırında (haddehane) meydana geldi.
R.S. isimli işçi kafasına demir çarpmasının sonucu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi Özel Medikar Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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