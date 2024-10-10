Karabük\'te İşçi Kafasından Yaralandı

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Karabük'te bir haddehanede meydana gelen iş kazasında başından yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Üniversite Mahallesi'nde demir ve çelik madeninin eritildiği fırında (haddehane) meydana geldi. R.S. isimli işçi kafasına demir çarpmasının sonucu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK