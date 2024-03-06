Karabük\'te Polis Ekipleri Vatandaşı Dolandırıcılıktan Kurtardı

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Karabük'te bir vatandaş, polis ekiplerinin sayesinde 480 bin lira dolandırılmaktan kurtuldu.

Karabük'te bir vatandaş kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheliler tarafından 480 bin lira dolandırıldığı gerekçesiyle polis ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine hızla harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşın kartlarından çekilen paraların iadesi ve alışverişlerin iptalini sağlayarak dolandırıcılığın önüne geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara kendilerini savcı, polis, asker vb. olarak tanıtan şahıslara itibar etmemeleri noktasında uyarılarda bulunuyor. - KARABÜK