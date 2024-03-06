Karabük'te Polis Ekipleri Vatandaşı Dolandırıcılıktan Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karabük'te Polis Ekipleri Vatandaşı Dolandırıcılıktan Kurtardı

Karabük\'te Polis Ekipleri Vatandaşı Dolandırıcılıktan Kurtardı

Karabük'te bir vatandaş, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheliler tarafından 480 bin lira dolandırıldığını belirterek polis ekiplerinden yardım istedi. Hızla harekete geçen polis ekipleri, vatandaşın kartlarından çekilen paraların iadesini sağlayarak dolandırıcılığın önüne geçti. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ise vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarıyor.

06.03.2024 10:43  Güncelleme: 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te bir vatandaş, polis ekiplerinin sayesinde 480 bin lira dolandırılmaktan kurtuldu.

Karabük'te bir vatandaş kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheliler tarafından 480 bin lira dolandırıldığı gerekçesiyle polis ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine hızla harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşın kartlarından çekilen paraların iadesi ve alışverişlerin iptalini sağlayarak dolandırıcılığın önüne geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara kendilerini savcı, polis, asker vb. olarak tanıtan şahıslara itibar etmemeleri noktasında uyarılarda bulunuyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Banka, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Polis Ekipleri Vatandaşı Dolandırıcılıktan Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:57 Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı
11:21 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi
11:06 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor
11:06 Bakan Şimşek: Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır Bakan Şimşek: Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır
10:09 Japon deprem uzmanı Moriwaki: Marmara’da her an deprem olabilir Japon deprem uzmanı Moriwaki: Marmara'da her an deprem olabilir
11:59 Efe Deprem’in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak’ı yasa boğdu Efe Deprem'in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak'ı yasa boğdu
11:39 Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı! İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı
11:36 Burcu Altın Deprem’in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti Burcu Altın Deprem'in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti
11:12 Yatırımcılar dikkat İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yatırımcılar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
11:09 Dolar tekrar ateşlendi İşte döviz kuru fiyatları Dolar tekrar ateşlendi! İşte döviz kuru fiyatları
10:55 Taylandlı ve Filipinli trans bireyler arasında ’izinsiz çalışma’ kavgası Taylandlı ve Filipinli trans bireyler arasında 'izinsiz çalışma' kavgası
10:39 Kazada 1 kişiyi öldüren oğlunu Mısır’a kaçırmıştı İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan Meclis’e soru önergesi Kazada 1 kişiyi öldüren oğlunu Mısır'a kaçırmıştı! İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Meclis'e soru önergesi
10:20 Parkta çöp poşetinde cenin bulundu Parkta çöp poşetinde cenin bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 12:41:12. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük'te Polis Ekipleri Vatandaşı Dolandırıcılıktan Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement