Karabük'te Sağanak Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karabük'te Sağanak Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

Geniş Video İzle

Karabük'te gece saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sonrası yollar göle dönerken, çok sayıda iş yeri ve bodrum katı su baskınları yaşadı. Metrekareye düşen 24 kilogram yağış nedeniyle polis ve belediye ekipleri, çeşitli tedbirler alarak tahliye işlemleri gerçekleştirdi.

13.10.2024 02:38  Güncelleme: 02:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Metrekareye 24 kilogram yağış düştü

Sağanak yolları göle çevirdi, bazı iş yerleri ile bodrum katlarında su baskınları yaşandı

KARABÜK - Karabük'te gece saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sonrası yollar göle dönerken, çok sayıda iş yeri ve bodrum katlarını su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Karabük'te sağanak yağmur gece yarısı etkili oldu. Rüzgar ve sağanak yağmurun bir anda bastırması ile yollar göle dönerken sürücüler zor anlar yaşadı. Metrekareye yaklaşık 24 kilogram yağışın düştüğü kentte çok sayıda iş yeri ve bodrum katları sular içerisinde kaldı. Polis ekipleri kentte olumsuzluklara karşı tedbir almaya çalışırken, belediye ekipleri de su birikintilerinin yaşandığı yollarda ve su basan iş yeri ile bodrum katlarında tahliye işlemlerinde bulundu. 31 Ağustos da sağanak sonrası araçların sular içerisinde kaldığı 100. Yıl Mahallesinde su tahliye giderinin açık bırakılması yaşanacak su baskınlarının önüne geçti.

Öte yandan yağışın gece saatlerinde de etkili olması beklenirken, olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Kaynak: İHA

Sağanak Yağmur, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Karabük, 3-sayfa, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Sağanak Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:45 İstanbul’da korkunç olay: Ellerini, ayaklarını, ağzını bağlayıp göl kenarına bırakmışlar İstanbul'da korkunç olay: Ellerini, ayaklarını, ağzını bağlayıp göl kenarına bırakmışlar
23:24 Kadın kılığında pazara gelip, eteğin altına sakladığı silahı peş peşe ateşledi Kadın kılığında pazara gelip, eteğin altına sakladığı silahı peş peşe ateşledi
22:42 Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama
22:12 ’3. madde değiştirilsin’ dedi tepkiler art arda geldi: Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız '3. madde değiştirilsin' dedi tepkiler art arda geldi: Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız
20:41 Sağanak, fırtına ve dolu dakikalar içinde etkili oldu, çatılar uçtu, minareler devrildi Sağanak, fırtına ve dolu dakikalar içinde etkili oldu, çatılar uçtu, minareler devrildi
10:35 LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
10:20 Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen’den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen'den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor
10:07 Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü
10:02 Arda Güler’in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti’nin başını yaktı Arda Güler'in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti'nin başını yaktı
09:56 Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
09:36 Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan’ı zora sokacak iddia Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan'ı zora sokacak iddia
09:27 Ankara siyasetinin konuştuğu evlilik Turgut Altınok’a gayrimenkul zengini damat Ankara siyasetinin konuştuğu evlilik! Turgut Altınok'a gayrimenkul zengini damat
09:17 Ağustos Ayında Türkiye’ye 497 Milyon Dolarlık Uluslararası Yatırım Gerçekleşti Ağustos Ayında Türkiye'ye 497 Milyon Dolarlık Uluslararası Yatırım Gerçekleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 03:11:44. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük'te Sağanak Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.