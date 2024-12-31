Karabük'te bir şahsın üzerinde 13 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehir merkezinde bir lahaın üzerinde arama yaptı. Aramada 13 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?