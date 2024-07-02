Karabük'te tek katlı boş evde yangın çıktı

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Karabük'te tek katlı boş evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Olay Kapullu Mahallesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişiye ait boş evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu. - KARABÜK