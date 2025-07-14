Karabük'te üç kişi arasında çıkan ve şahıslardan birinin tornavida ile saldırı girişiminde bulunduğu arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı
Olay, Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle üç kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavda esnasında yere düşen şahsa bir kişi tekme atarken, diğer bir şahıs ise araçtan tornavida alıp geldi. Çevredeki vatandaşlar, tornavidalı saldırıyı engelleyerek olayın büyümesini engelledi.
Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çevredekilerin saldırganları durdurmaya çalıştığı ve tarafları ayırdığı anlar yer aldı. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te Tornavida ile Kavga - Son Dakika
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