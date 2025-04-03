Karabük\'te Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı

Karabük'te otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Organize Sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - KARABÜK