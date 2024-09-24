Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu

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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde düzenlenen yapılan operasyonda, 2 şahsın üzerinde yapılan aramada 125 mililitre sıvı esrar maddesi, 46 adet 300 miligram sentetik ecza hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK