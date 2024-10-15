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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu

Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu

Jandarma, Karabük'te 2 kişiyi uyuşturucu ile gözaltına aldı, mahkemece serbest bırakıldılar.

15.10.2024 12:43
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Karabük'te jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde durdukları araçta ve araçta bukunan 2 şahsın üzerinde 45,11 gram metamfetamin ve 2 adet extacy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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