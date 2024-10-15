Karabük'te jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde durdukları araçta ve araçta bukunan 2 şahsın üzerinde 45,11 gram metamfetamin ve 2 adet extacy hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?