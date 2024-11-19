Karabük'te 3 şahsın üzerinde sentetik ecza hap ile uyuşturucu kullanma aparatı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde icra edilen faaliyette 3 şahsın üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramada 12 adet sentetik ecza hap ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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