Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu

Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu

Karabük'te düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı, uyuşturucu ele geçirildi.

20.01.2025 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 102,5 gram bonzai, 1,1 gram karıştırılmış kubar esrar ve 2,2 gram kubar esrar ele geçirildi. Zanlı ekipler tarafından gözaltına alındı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli
18:18 Biden, Beyaz Saray’a gelen Trump’ı ’Evine hoş geldin’ diyerek karşıladı Biden, Beyaz Saray'a gelen Trump'ı 'Evine hoş geldin' diyerek karşıladı
17:56 Adı dahi yetti Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu
17:38 Biden, görev devretmesine saatler kala Trump’ın hedef alabileceği kişilere ’af’ çıkardı Biden, görev devretmesine saatler kala Trump'ın hedef alabileceği kişilere 'af' çıkardı
17:05 Trump’ı tebrik eden Putin’den ’’Diyaloğa açığım’’ mesajı: Ukrayna’da uzun sürecek bir barış istiyoruz Trump'ı tebrik eden Putin'den ''Diyaloğa açığım'' mesajı: Ukrayna'da uzun sürecek bir barış istiyoruz
07:46 Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim
07:33 Manchester City, Ipswich Town’a gol oldu yağdı Manchester City, Ipswich Town'a gol oldu yağdı
07:25 İsrail, serbest bırakılması beklenen bir Filistinli esirin evine saldırdı İsrail, serbest bırakılması beklenen bir Filistinli esirin evine saldırdı
07:20 DEM Parti heyeti ikinci İmralı görüşmesi için başvuru yapacak DEM Parti heyeti ikinci İmralı görüşmesi için başvuru yapacak
07:14 Fenerbahçe’nin iptal edilen gollerinde karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Fenerbahçe'nin iptal edilen gollerinde karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
06:38 İsrail, 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı İsrail, 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı
02:06 Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti
01:41 Esenyurt’taki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti Esenyurt'taki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 19:39:49. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.