Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehir merkezinde yapılan operasyonda 1 şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 0,32 gram bonzai, 3 adet uyuşturucu emdirilmiş peçete ve 1 adet içime hazır bonzai maddesi ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı. - KARABÜK