Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehir merkezinde yapılan operasyonda 1 şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 0,32 gram bonzai, 3 adet uyuşturucu emdirilmiş peçete ve 1 adet içime hazır bonzai maddesi ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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