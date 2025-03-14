Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde 12-13 Mart tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 23,69 gram uyuşturucu madde ile av tüfeği ele geçirdi. Ekipler 2 kişiyi de gözaltına aldı. Ruhsatsız av tüfeği ile yakalanan şüpheliye 6 bin 531 TL para cezası kesildi.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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