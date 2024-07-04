Karabük'te Yıldırım Düşmesi Sonucu Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Karabük'te Yıldırım Düşmesi Sonucu Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kısmi olarak kontrol altına alındı. Yangına itfaiye, arazöz, su tankeri ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterler müdahale etti. Vali Yavuz, vatandaşlara ormanlara giriş yasağına uymaları ve ateş yakmamaları çağrısında bulundu.

04.07.2024 19:24
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Karabük'ün Ovacık ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan orman yangını kısmi olarak kontrol altına alındı.

Yaylacılar köyü ile Soğanlı köyü Üzümcük Mahallesi arasında bulunan ormanlık mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, arazöz, su tankeri sevk edildi.

Sarp kayalıklar söndürme çalışmalarını zorlaştırırken 12 hektarlık alanda etkili olan yangın, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 adet AS-532 Cougar helikopter desteğiyle de yaklaşık 10 saatlik çaba sonunda kısmi olarak kontrol altına alındı.

"Yıldırım düşmesi sonrasında çıkan bir yangın olduğunu değerlendiriyoruz"

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, yangın bölgesine gelerek Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu'ndan son durum hakkında bilgi aldı. Vali Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün sabah 07.45'te başlayan yangın özellikle rüzgarın da etkisiyle kayalık bir alanda başladı. Arkadaşlarımızın yaptığı değerlendirmeye göre yıldırım düşmesi sonrasında çıkan bir yangın olduğunu değerlendiriyoruz. An itibariyle helikopterlerimiz müdahalelerini yaptılar. Arazinin dik ve sarp olması nedeniyle onlar çalışmalarına ara verdiler fakat alanda hem İl Özel İdaremize hem Orman İşletme Müdürlüklerimize, hem diğer kurumlarımıza ait yaklaşık olarak 16 arazözümüz, 2 dozerimiz, 5 su tankerimiz, ve diğer araçlarımızla birlikte yaklaşık da 74 personelimizle birlikte yangına müdahale ediliyor" dedi.

"Artık büyük bir oranda kontrol altına alındığını söyleyebiliriz ama bir iki noktada müdahaleler devam ediyor" diyen Yavuz, "İnşallah o müdahalelerle birlikte hava kararmadan yangını tamamen kontrol altına almaya çalışıyoruz. Ondan sonrasında da soğutma çalışmalarına başlayacağız. Bizi tek zorlayan taraf arazinin sarp, kayalık ve engebeli olması müdahale de zaman zaman sıkıntılar yaşanmasıdır. İnşallah bundan sonra da arkadaşlarımız mücadelesine devam edecekler" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Vali Yavuz, "Bildiğiniz gibi Valiliğimizin almış olduğu kararla 15 Haziran-31 Ekim alanında Karabük'teki bütün ormanlara girişlerimizi yasaklamıştık. Bu yasağa lütfen vatandaşlarımızın riayet etmesini istiyoruz. Aynı zamanda da ormanlarımızda ateş yakılmamasını bütün vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Çünkü ormanlarımız bizim geleceğimiz" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Yıldırım Düşmesi Sonucu Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te Yıldırım Düşmesi Sonucu Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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