Karabük'teki orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika
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Karabük'teki orman yangınına müdahale sürüyor

Karabük'ün Ovacık ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle tekrar yayılmaya başladı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

17.08.2024 19:59
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Karabük'teki orman yangınına müdahale sürüyor

KARABÜK - Karabük'ün Ovacık ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını sabah saatlerinde rüzgarın etkisiyle tekrar yayılmaya başladı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor

24 saat önce Ovacık ilçesine bağlı Beydini ve Alınca köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın, sabah saatlerinde tekrar başlarken, öğlen saatlerinde etkili olan rüzgarla birlikte yayılmaya başladı.

61 araç, 192 personel ile Jandarma Genel Komutanlığına ait iki adet yangın söndürme helikopteri yangına müdahale ederken, Karabük İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları da yangına müdahale ediyor. İş makineleriyle de arazözlerin giriş yapamadığı yerlere yol açılıyor.

Bölgeye, Bartın ve Ereğli Orman İşletme Müdürlüğünden de ekipler sevk edildi.

Kaynak: İHA

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