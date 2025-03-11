Ölü yunus balığı Karaburun Sahili'ne vurdu
İSTANBUL - Ölü yunus balığı İstanbul Arnavutköy'de bulunan Karaburun Sahili'ne vurdu.
İstanbul Arnavutköy'de bulunan Karaburun Sahili'ne bugün öğle saatlerinde gezmeye gelen vatandaşlar kıyıda yunus balığı gördü. Vatandaşlar, balığın yanına gidip yaşayıp yaşamadığına baktı. Balığın yaşayıp yaşamadığına bakan vatandaşlar o anları cep telefonu ile kaydetti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Karaburun Sahili'nde Ölü Yunus Bulundu - Son Dakika
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