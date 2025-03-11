Karaburun sahiline ölü yunus balığı vurdu - Son Dakika
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Karaburun sahiline ölü yunus balığı vurdu

Karaburun sahiline ölü yunus balığı vurdu

Arnavutköy'deki Karaburun sahiline ölü bir yunus balığı geldi, vatandaşlar görüntüledi.

11.03.2025 15:26
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İstanbul Arnavutköy'deki Karaburun sahiline ölü yunus balığı vurdu.

İstanbul Arnavutköy'de bulunan Karaburun sahiline bugün öğle saatlerinde gezmeye gelen vatandaşlar kıyıda yunus balığı gördü. Balığın yaşamadığını fark eden vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, istanbul, Son Dakika

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