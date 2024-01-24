Karaman'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Zembilli Ali Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 70 FT 609 plakalı otomobil ile M.B. idaresindeki 70 AB 503 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 70 FT 609 plakalı otomobilin sürücüsü A.K.yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza yapan araçlar polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çevredeki vatandaşların yardımıyla itilerek yol kenarına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.