Karaman\'da 20 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

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Karaman'da 2019 yılından bu yana 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerin ortak yaptığı çalışmalarda, 2003 yılında kasten adam öldürme ve 2017 yılında yaralama olaylarının faili olarak 2019 yılından bu yana 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.C.'nin yaklaşık 2 aydır Karaman'da gizlendiği tespit edildi. Ekiplerin sıkı takibi sonrasında H.C. Çeltek Mahallesi'nde bulunan kardeşine ait evin yakınında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARAMAN