Karaman'da Araç Duvara Çarpıp Şaha Kalktı

Karaman'da duvara çarpan hafif ticari araç şaha kalktı
KARAMAN - Karaman'da yeni yılın ilk saatlerinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, yurdun bahçe duvarına çarparak şaha kalktı. Kazada sürücü yaralanmazken, duvar yıkılarak araçta maddi hasar oluştu.
Kaza, gece saatlerinde Yunuskent Mahallesi Seyid Onbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 70 BB 019 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yurdun duvarına çarparak durabildi. Kazayı sürücü yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan H.K.'nin aday sürücü olduğu öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından araç çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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